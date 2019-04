Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, dünyanın en çok kazanan futbolcularıyla teknik direktörlerini açıkladı. Futbolcular arasında zirve Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'nin olurken antrenörlerde ise vatandaşı Diego Simeone ilk sırada yer aldı.

Maaşı ve sponsorluklardan elde ettiği gelirler hesaplandığında yıllık toplam 130 milyon euro kazanan Messi'yi 113 milyon euro'yla Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 91,5 milyon euro ile de Paris Saint Germain'de forma giyen Neymar takip etti.

Fransa Ligue 1'in yıllık maaşı en yüksek futbolcusu 48,9 milyon euro'yla açık ara Neymar olurken bu alanda ilk 10'un 9'unu PSG'nin futbolcularının oluşturması dikkat çekti. Teknik direktörler arasında Atletico Madrid'in hocası Simeone 41 milyon euroluk yıllık geliriyle ilk sırada yer alırken onu 31 milyon euro'yla şu an boşta olan Jose Mourinho izledi. Maaşı en yüksek kadın futbolcu ise Ballon d'Or'u kazanan ilk kadın futbolcu olarak tarihe geçen Olimpik Lyon'un yıldızı Ada Hegerberg (400 bin euro) oldu.

İşte o sıralamalar:

Dünyanın en çok kazanan 10 erkek futbolcusu (Maaşlar ve sponsorluklar toplamı)

1. Lionel Messi (Barcelona) 130M€

2. Cristiano Ronaldo (Juventus) 113M€

3. Neymar Jr. (Paris-SG) 91,5M€

4. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 44M€

5. Gareth Bale (Real Madrid) 40,2M€

6. Andrès Iniesta (Vissel Kobe) 33 M€

7. Alexis Sanchez (Manchester United) 30,7M€

8. Philippe Coutinho (Barcelona) 30 M€

9. Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune) 28,3 M€

10. Luis Suarez (Barcelona) 28 M€

Ligue 1'in yıllık maaşı en yüksek 10 erkek futbolcusu

1. Neymar (Paris-SG) 48,9M€

2. Kylian Mbappé (Paris-SG) 19,3M€

3. Edinson Cavani (Paris-SG) 18,4M€

4. Thiago Silva (Paris-SG) 15,2M€

5. Angel Di Maria (Paris-SG) 13,3M€

6. Dani Alves (Paris-SG) 13 M€

7. Marco Verratti (Paris-SG) 12 M€

8. Marquinhos (Paris-SG) 10,7 M€

9. Radamel Falcao (Monaco) 9,5 M€

10. Gianluigi Buffon (Paris-SG) 9 M€

Yıllık maaşı en yüksek 10 teknik direktör

1. Diego Simeone (Atletico Madrid) 41M€

2. José Mourinho (Boşta) 31M€

3. Thierry Henry (Boşta) 25,5M€

4. Pep Guardiola (Manchester City) 24M€

5. Ernesto Valverde (Barcelona) 23M€

6. Arsene Wenger (Boşta) 20,5 M€

7. Fabio Cannavaro (Guanghzou Evergrande) 15 M€

8. Massimiliano Allegri (Juventus) 13,5 M€

9. Marcello Lippi (Çin Milli Takımı), Jurgen Klopp (Liverpool) ve Leonardo Jardim (Monaco) 13M€

Dünyada yıllık maaşı en yüksek 10 kadın futbolcu

1. Ada Hegerberg (Lyon) 400 000€

2. Amandine Henry (Lyon) 360 000€

3. Wendie Renard (Lyon) 348 000€

4. Carli Lloyd (Sky Blue FC) 345 000€

5. Marta (Orlando Pride) 340 000€

6. Megan Rapinoe (Seattle Reign) 280 000€

7. Alex Morgan (Orlando Pride) 250 000€

8. Lindsey Horan (Portland Thorns) 235 000€

9. Eugenie Le Sommer (Lyon) 230 000€

10. Christen Press, Becky Sauerbrunn ve Kelley O'Hara (Utah Royals) 227 000€

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler