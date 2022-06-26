Arjantinli futbolcu Lionel Messi, eşi Antonela Roccuzzo ile birlikte Ibiza Adası açıklarında yat tatiline çıktı. İspanyol futbolcu Cesc Fabregas ve eşi Daniella Semaan çifte eşlik ediyor.

Messi'nin Mateo Messi Roccuzzo, Thiago Messi, Ciro Messi Roccuzzo isimli üç çocuğu da tatilde yer alıyor. Messi ve Antonella Roccuzzo 2017 yılında evlenirken, Fabregas ve eşi Daniella Semaan ikilisi ise 2018'de dünyaevine girmişti.

PARTİYE KATILDILAR

Ünlü çiftin bu hafta içinde ayrı günlerde David Guetta ve Calvin Harris partilerine katıldığı yazıldı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Öte yandan Arjantinli yıldız Messi'nin 35. yaş günü kutlandı. Partiye Suarez ve Cesc Fabregas da katıldı. Messi'nin doğum gününde 3 yıldıza eşleri eşlik ederken, bu anlar sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

GÜNLÜK 10 BİN EUROYA KİRALIK YAT

İki çiftin yat için verdikleri günlük kiranın 10 bin euro olduğu öğrenildi. 27 metre uzunluğundaki lüks yat Shalimar II'de ünlü futbolcular adanın kuzey kıyılarını dolaştı.

Süper geminin iç düzeni, bir süit, bir VIP kabin ve iki çift kişilik dönüştürülebilir iki kişilik kabin dahil olmak üzere dört lüks kabinde sekiz kişiye kadar konforlu bir şekilde konaklanabiliyor.

Buna ek olarak, ana güvertede büyük bir beyaz deri kanepe ve zarif bir yemek alanı ile donatılmış aydınlık bir salon bulunuyor.

KENDİ OTELİNDE KALDI

Arjantinli futbolcunun kendi otelinde kaldığı öğrenildi. Messi sosyal medyadan yaptığı paylaşım yaparken otelin tesisleri arasında Akdeniz ve dünya mutfağı sunan bir restoran, DJ'li panoramik bir lounge tarzı teras barın yanı sıra bir sağlık merkezi, spor salonu ve teraslı muhteşem bir açık yüzme havuzu bulunuyor.

Messi, 2018 yılında futbolculuğunun yanı sıra otel işletmeciliğine el atmıştı. Messi'nin İspanya'nın gözde tatil bölgelerinden Ibiza'daki oteli 29.5 milyon Euro'ya satın aldığı belirtildi.

Ibiza'nın Figueretas sahilinde bulunan 52 odalı, lüks havuzlu ve barı bulunan 4 yıldızlı oteli satın alan Messi, oda fiyatlarını ise 400 Euro'dan başlattı. Messi'nin otelinin odaları 600 Euro'ya kadar çıkıyor.

Messi'nin daha çok otel satın almak istediği, Madrid, New York ve Marakeş'ten otel almayı planladığı kaydedilmişti.

Milliyet