Lionel Messi'nin lisansı açık artırmaya çıktı
Uzun yıllar Barcelona forması ile dünya futboluna damga vuran ve bu sezon Fransız ekiplerinden PSG'nin formasını giymeye başlayan Lionel Messi'nin, çocukluk dönemine ait futbolcu lisansı açık artırmaya çıktı.
Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen 6 kez Ballon d'Or kazanma başarısı göstermiş Lionel Messi'nin 8 yaşında Newell's Old Boys forması giydiği döneme ait futbolcu lisansı açık artırmaya çıktı.
TMZ'de yer alan habere göre Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin 8 yaşındaki lisansı 10 bin dolardan açık artırmaya çıktı.
Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak gösterilen Messi'nin çocukluk lisansına, futbolseverlerin ve koleksiyoncuların büyük bir ilgi göstermesi ve lisansın yüksek ücretlere satılması bekleniyor.
(Fotoğraf, tmz.com'dan alınmıştır)