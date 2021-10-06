Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen 6 kez Ballon d'Or kazanma başarısı göstermiş Lionel Messi'nin 8 yaşında Newell's Old Boys forması giydiği döneme ait futbolcu lisansı açık artırmaya çıktı.

TMZ'de yer alan habere göre Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin 8 yaşındaki lisansı 10 bin dolardan açık artırmaya çıktı.

Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak gösterilen Messi'nin çocukluk lisansına, futbolseverlerin ve koleksiyoncuların büyük bir ilgi göstermesi ve lisansın yüksek ücretlere satılması bekleniyor.

(Fotoğraf, tmz.com'dan alınmıştır)







