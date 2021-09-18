Barcelona ile sözleşmesi bittikten sonra sansasyonel bir hamleyle Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Fransız devinin yolunu tutan Arjantinli yıldızın sözleşme süresince kazanacağı ücret belli oldu.

110 milyon Euro kazanacak!

L'Equipe gazetesi, Lionel Messi'nin kazancıyla ilgili verdiği haberde yıldız futbolcunun 3 yıllık sözleşmesini tamamlaması durumunda toplam 110 milyon euro civarında bir gelir elde edeceğini duyurdu.

Lionel Messi kontratına göre PSG'den yıllık 30 milyon euro net ücret kazanacak. Arjantinli yıldız ayrıca ikinci ve üçüncü sezonunda sadakat bonuslarını cebine koyacak.

Lionel Messi'nin üç yıldaki kazancı 110 milyon euro ile sınırlı olmayacak. Bu ücretin içinde performansa dayalı takım ve bireysel bonuslar yer almıyor.