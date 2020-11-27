Barcelona'da Josep Maria Bartomeu sonrası göreve gelmesi muhtemel başkan adaylarından Emili Rousaud, dikkat çeken vaatlerine bir yenisini daha ekledi. Mirror'ın haberine göre Rousaud, ocak ayında seçilmesi durumunda tarihi Camp Nou'nun Lionel Messi'nin adını alması adına bir oylama yapacaklarını aktardı.

Rousaud'un diğer dikkat çeken vaatleri arasında ise Barcelona'nın eski yıldızı Neymar ve ismini açıklamadığı bir başka süperstarı transfer etmek de bulunuyor.

LaLiga'da son derece sıkıntılı günler geçiren ve 13. sırada yer alan Barcelona'da Lionel Messi'nin ise durumu hala netleşmiş değil. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu ile yeni bir sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamış durumda.