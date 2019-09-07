Barcelona formasıyla dünya futbol tarihine damga vuran birçok başarı elde eden Lionel Messi, alt yapısından A takımına kadar formasını giydiği kulübüyle yol ayrımı için ilk adımı attı. 2015 yılından beri Katalan devinin A takımında görev yapan Leo’nun, Barça’yla 2017 yılında yaptığı son sözleşme yenileme anlaşmasına farklı bir madde eklettiği ortaya çıktı. İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre, 2021 tarihli kontratında 300 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunan Arjantinli süperstarın, sözleşmesine, ‘İsterse her sezon sonunda ayrılabilir’ yazısı da eklettiği belirtildi.

Newell’s Old Boys için...

La Liga ekibinin de bu maddeyi Lionel Messi’nin sadakatine güvenerek kabul ettiği belirtilen haberde, dünya futboluna damga vuran yıldız ismin kendisine gelen bir teklifi kabul ettiği takdirde Barcelona’nın bu durumu kabul etmek zorunda olduğu ifade edildi. Messi’nin bu maddeyi, Barcelona’dan önce forma giydiği Arjantin kulübü Newell’s Old Boys için koydurduğu konuşuluyor. Yıldız oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada Barça’dan ayrıldıktan sonra kariyerini doğduğu şehrin takımı Rosario’nın takımı Newell’s Old Boys’ta noktalamak istediğini belirtmişti.

Pique: Endişe etmiyoruz

Konuyla ilgili olarak İspanyol basınına açıklamada bulunan Katalan kulübünün kaptanı Gerard Pique de bu haberi doğruladı. Deneyimli stoper, “Lionel Messi’nin kontratında her sezon sonu ücretsiz fesih hakkı var. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat, Leo’nun Barcelona’ya olan bağlılığını da bildiğimiz için endişe etmiyoruz” ifadelerini kullandı.