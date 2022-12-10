Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası hız kesmeden devam ediyor. Şaşırtıcı sonuçların alındığı bu dev turnuvada ilk yarı finalistler belli oldu. Arjantin, Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu mücadele Lusail Iconic Stadyumu'nda oynandı. Zorlu müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz görev aldı. Kritik maçı Arjantin, seri penaltı atışlarında kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla ile Arjantin, Hırvatistan ile yarı finalde eşleşti.

Oynanan karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen dünya yıldızı Lionel Messi, maçın ardından ağır kelimeler kullandı.

Messi, bunun yanı sıra Beşiktaş forması giyen Hollandalı yıldız Wout Weghorst'a röportaj sırasında 'Aptal' dedi.





SARI KARTLAR TARİHE GEÇTİ

Hollanda - Arjantin maçının hakemi Mateu Lahoz, karşılaşmada toplam 15 kez kartına başvurdu. İspanyol hakemin gösterdiği bu kartlar, Dünya Kupası tarihinde en fazla oyuncunun sarı kart gördüğü maç olarak tarihe geçti.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Arjantinli yıldız Lionel Messi, bu dev maça ilk 11'de başladı. Maçın bitimine kadar sahada kalan süperstar 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Messi, göstermiş olduğu bu performanstan dolayı maçın adamı seçildi.

MESSI HAKEM İLE KONUŞTU

İlk yarıda son düdük geldiği anda Arjantinli yıldız Lionel Messi, hakemin yanına giderek iletişim kurdu.

SAHA KARIŞTI

Wout Weghorst'un attığı bu gol sonrası Arjantin'de oyuncuların sinir seviyesi yükseldi. Mateu Lahoz'un faul düdüğüne sinirlenen Paredes topu sert bir şekilde kenara gönderdi.





Meşin yuvarlak Hollanda yedek kulübesindeki oyunculara geldi. Bu hamle sonrası Hollanda yedek kulübesi sahaya girdi ve oyun alanı karıştı. Müsabakanın hakemi Mateu Lahoz üst üste kartlarına başvurdu.

MESSI REKORA ORTAK OLDU

Lionel Messi, attığı gol sonrası 10 golle Arjantin'in Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olan Gabriel Batistuta'nın rekorunu egale etti.





Maç sonu Hollanda teknik direktörü Louis Van Gaal'ın açıklamaları...

Deneyimli teknik adam kaybettikleri penaltılarla ilgili ilginç bir detay vererek, "Tüm yıl boyunca oyuncularıma kendi kulüp takımlarında penaltı atma antrenmanı yapmalarını istedim ve yaptılar.





Buna rağmen ilk 2 penaltıyı kaçırırsanız kazanmak imkansız hale geliyor" sözleriyle mağlup olmalarının nedenini anlattı.

Van Gaal Messi'nin penaltı golüyle ilgili ise, "Bana göre Arjantin'in ikinci golünü attığı penaltı şüpheliydi. Tekrarını izleyeceğim ama buna rağmen hakem yüzünden kaybettiğimizi söyleyemem" açıklamasını yaptı.





Maçta kalesinde devleşen Arjantinli file bekçisi hakem hakkında açıklamalar yaptı.

Emiliano Martinez: "Sahada çok kötü bir hakem vardı. Sürekli Hollanda'ya faul veren, yetmediği gibi 10 dakika ilave süre ekleyen, maçın penaltılara gitmesini isteyen bir hakem vardı. Biz bunlara rağmen kazandık. Bu kadar kötü bir hakem yönetimine rağmen kazandık" dedi.





İşte Messi'nin maç sonu açıklamaları...

Oynayacakları yarı final maçı hakkında konuşan dünya yıldızı, "Hırvatistan harika bir takım. Brezilya'dan da daha iyi oynayarak yarı finale yükseldiklerini söyleyebiliriz. Antrenörlerinin takımı çok iyi tanımasının avantajını yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.





Mutlu olduklarını dile getiren süperstar, "Arjantin dünyanın en iyi 4 ülkesi arasına girdi çünkü aynı arzu ve istekle tüm maçlara hazırlanıyoruz. Keyif alarak oynamaya ve kazanmaya devam ediyoruz, çok mutluyuz" açıklamalarını yaptı.





Maçın hakemi Mateu Lahoz'u eleştiren Lionel Messi, "Maç 2-2'ye geldiğinde sinirlendim. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum çünkü dürüst olursanız gerçeği söylerseniz cezalandırılacağınızı bilirsiniz. Hakem doğru bir seviyede yönetim göstermedi. FIFA'nın da böyle hazır olmayan bir hakem konusunda dikkatli olmalıydı" dedi.

Lionel Messi, röportaj verdiği sırada arka tarafta kedisine bakan Wout Weghorst'a, "Neye bakıyorsun aptal! Devam et." sözlerini kullandı. (Skorer)

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