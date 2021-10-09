2021 Ballon d'Or'un adayları arasında yer alan Messi, PSG ve transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

France Football'a konuşan yıldız isim, Barcelona'dan ayılmasının kolay olmadığını ancak orada devam edemeyeceğinin açıklanması üzerine yeni bir kulüp bulmak için harekete geçtiğini ifade etti.

Birçok kulübün kendisi ile iletişime geçtiğini aktaran Arjantinli yıldız, Paris ekibine teşekkür ederek, PSG'nin kendisini gerçekten istediğini ve dolayısıyla çok çabuk bir anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.

Messi açıklamalarında ayrıca PSG'de oynayan futbolcu grubunun kalitesine hayran olduğunu ve bu etkenin kararını vermesinde rol oynadığını da dile getirdi.