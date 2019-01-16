Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi, sosyal medya hesabı Instagram’da paylaştığı son fotoğraflarla büyük ilgi çekti.

Instagram’da 106 milyon takipçisi olan Messi, çocukları Thiago ve Mateo’yu üstüne alıp, dev boyutlardaki köpeği Hulk’la birlikte poz verdi. Bu paylaşım yaklaşık 8 milyon civarında beğeni alırken, fotoğrafın altına 47 bin yorum yapıldı.

Bu sezon da harika bir performans gösteren 31 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar çıktığı 22 maçta 23 gol atarken, Eibar’ı 3-0 yendikleri maçta attığı golle de La Liga tarihinde 400 gole ulaşan ilk oyuncu olmayı başardı.