PSG'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, yakın arkadaşı Sergio Agüero'nun sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktığını açıklamasının ardından Arjantinli futbolcuya destek veren bir mesaj paylaştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Messi, sağlık sorunları nedeniyle Agüero'nun futbolu bırakmak zorunda olmasına üzüldüğünü belirterek Arjantin Milli Takımı'nda onunla beraber oynamayı özleyeceğini dile getirdi.

Lionel Messi sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

"Adeta tüm kariyerimiz birlikteydi Kun. Harika anlar yaşadık, kötü zamanlar da oldu ama her biri bizi birbirimize yaklaştırıp arkadaşlığımızı büyüttü. bu arkadaşlığımızı saha dışında da sürdürmeye devam edeceğiz. Ve gerçek şu ki, başına gelenler yüzünden en çok sevdiğin şeyi yapmaktan nasıl vazgeçtiğini görmek çok acı veriyor. Elbette mutlu olmaya devam edeceksin çünkü seni sevenler senin yanında olacak. Şimdi hayatının yeni bir aşaması başlıyor. Bu yeni dönemde sana en iyisini diliyorum. Seni çok seviyorum dostum, sahada seninle olmayı ve Milli Takım 'da bir araya gelmemizi çok özleyeceğim."





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