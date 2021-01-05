Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Katalan devinde kalıp kalmayacağı merak konusu olan Lionel Messi, Huesca karşılaşmasında özel bir an yaşadı. Arjantinli süperstar bu karşılaşmayla beraber İspanya Ligi'nde tam 500. maçına çıktı. 5. kez 'dalya' diyen yıldız oyuncu söz konusu maçlarda 451 gol atarken, 200 de asist yaptı ve ulaşılması güç istatistiklere imza attı. Barcelona, dünya futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Messi'yi takımda tutmak isterken, Manchester City ve PSG gibi iki devin de 33 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmayı hedeflediği biliniyor.



