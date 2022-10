PSG'nin Arjantinli süperstarı Lionel Messi, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası hakkında görüşlerini paylaşan 35 yaşındaki oyuncu kendisiyle ilgili aldığı bir kararı da resmen duyurdu.

"BİZDEN DAHA İYİLER VAR"

Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki şansını Arjantinli gazeteci Sebastian Vignolo'ya değerlendiren başarılı oyuncu, "Çok iyi bir noktadayız, ancak Dünya Kupası'nda her şey olabilir. Çok zor maçlar var. Her zaman favoriler kazanmıyor, Dünya Kupası bu yüzden çok özel.

Büyük adaylardan biri miyiz? Bilmiyorum, ancak tarihimizden gelen bir adaylığımız var. Bence favori değiliz. Bizden daha iyi takımlar var.

MESSI ALDIĞI KARARI DUYURDU

Kendi kariyeriyle ilgili de konuşan Messi, Dünya Kupası sonrası için aldığı kararı açıkladı. Messi; "Bu benim için son Dünya Kupası olacak. Katar'da son kez Dünya Kupası oynayacağım.

Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Çok iyi bir sezon geçirdim. Geçen sezon sakatlığım sebebiyle antrenmanlara geç başladım, ancak kendimi şimdi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.





Lionel Messi bu sezon PSG formasıyla sahaya çıktığı tüm kulvarlarda 13 maçta görev alırken, sekiz gol ve sekiz asistlik bir performans sergiledi.