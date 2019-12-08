Lionel Messi tarihe geçti, Barcelona rahat kazandı (özet)

İspanya La Liga'nın 16. hafta mücadelesinde Mallorca'yı konuk eden Barcelona, rahat bir galibiyet aldı. Katalan ekibi, Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı maçı 5-2 kazandı. Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 7'de Griezmann, 17, 41 ve 83'de Lionel Messi, 43'de Luis Suarez'den geldi. Mallorca'nın gollerini ise 35 ve 64'de Ante Budimir kaydetti.

Averajla liderlik koltuğunu Real Madrid'den devralan Barcelona bu galibiyetle puanını 34 yaptı. Mallorca ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

La Liga'daki 35. hat-trick'ini yapan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak lig tarihinin en çok hat-trick yapan futbolcusu oldu.



