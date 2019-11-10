Lionel Messi şov yaptı Barcelona, Celta Vigo'yu rahat geçti
La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo’yu rahat geçti. Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin yaptığı hat-trick maçta Katalan ekibi sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo’da yedek bekledi.
La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, Celta Vigo’yu konuk etti. Nou Camp Stadı’nda 71 bin taraftarın önünde oynanan karşılaşmada Barcelona, 23. dakikada Lionel Messi’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım Celta Vigo, 42. dakikada Lucas Olaza ile beraberliği yakalasa da uzatmaların oynandığı 46. dakikada Messi’nin golüyle Barcelona devreyi 2-1 önde bitirdi.
Katalan takımının kaptanı Messi, 48. dakikada serbest vuruştan attığı golle skoru 3-1’e getirdi. İkinci yarı rakibine üstünlük kuran Barcelona, 85. dakikada Sergio Busquets’in golüyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Barcelona bu sonuçla puanını 25’e yükselterek averajla Real Madrid’in önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Celta Vigo ise 9 puanla düşme hattının olduğu 18. sırada kaldı.
La Liga’nın 10. haftasında oynanması gereken Barcelona-Real Madrid karşılaşması, güvenlik sebebiyle 18 Aralık’a ertelendiğinden her iki takımın da birer maç eksiği bulunuyor.
Bu arada, A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırılan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo’da yedek bekledi.
Diğer yandan Messi, yaptığı hat-trick ile La Liga’daki toplam gol sayısını 8’e çıkartarak, gol krallığı yarışında Real Madrid’den Karim Benzema’nın (9 gol) ardından Gerard Moreno (Villarreal) ile 2. sırayı paylaştı.