Lionel Messi şov! (ÖZET) PSG-Leipzig maç sonucu: 3-2

Yıldızlar topluluğu PSG, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Leipzig'i konuk etti. Parc des Princes'te oynanan ve İtalyan hakem Marco Guida'nın yönettiği iyi başlayan Fransız devi, 9. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçti. 28. dakikada Andre Silva ile güçlü rakibine karşılık veren Leipzig, 57. dakikada Nordi Mukiele ile öne geçti.

Geriye düşmesinin ardından Leipzig karşısında oyun üstünlüğünü eline alan PSG'de devreye Arjantinli süperstar Lionel Messi girdi. Yıldız solak, 67. dakikada takımına eşitliği getirdi, 74. dakikada kazanılan penaltıda hata yapmadı.

Ev sahibi, 90. dakikada Kylian Mbappe ile bir de penaltı atışından yararlanamazken 90 dakika Mauricio Pochettino'nun 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

7 puana ulaşan PSG, haftayı lider kapattı. Grupta oynanan diğer maçta Manchester City, Club Brugge'ü deplasmanda 5-1'le geçti ve 6 puanla 2. sırada yer aldı.

4 puanlı Brugge 3. sırada bulunurken, 3. maçlar sonunda puan alamayan Leipzig, son sırada kaldı.







