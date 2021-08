Paris Saint-Germain'in tarihi transferi Arjantinli yıldız Lionel Messi, düzenlenen basın toplantısıyla medya karşısına çıktı.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Bugün dünya futbolu için tarihi bir gün. Messi, Altın Top ödülünü dünyada 6 kez kazanan tek oyuncu. Taraftarımız onu izlemekten büyük keyif alacak. Hem biz hem de Messi bu transfer için çok uğraştı. Kulübümüz harika bir iş çıkardı. Messi, kulübün tarihi için çok önemli bir transfer. Bu transfer için çalışan herkese çok teşekkür ederim. Hala bir şey kazanmış değiliz, daha yeni başlıyoruz. Umarım Messi ile birçok kupa kazanırız. Elimizde çok iyi bir kadro oldu. Dünyadaki en iyi oyuncuyu da almış olduk. Mbappe rekabetçi bir takım istediğini söylüyordu, şimdi bu takımdan daha rekabetçisi yok, bir bahanesi olamaz" dedi.

Lionel Messi, "Barcelona'dan ayrılmak zor oldu ama PSG'ye gelmekten dolayı çok mutluyum, buraya çok çabuk alıştım. Bence PSG her şeyi kazanmaya hazır, ben de bu yüzden buradayım. Taraftara beni karşıladıkları için teşekkür ederim. Umarım birlikte güzel vakit geçireceğiz. Mbappe ve Neymar ile birlikte oynamak güzel olacak, çok mutluyum. Bu bir çılgınlık olacak! En iyilerle birlikte sahada olacağım. İlk maçıma ne zaman çıkarım bilmiyorum, umarım en kısa zamanda olur. Gerçekten bir an önce PSG formasını giymek istiyorum. Hazır değilim, tatilden yeni döndüm. Sezon öncesi hazırlığı yapmam gerekecek, şu an oynamak için ben de çok sabırsızım" dedi.

Arjantinli yıldız ayrıca "Hayalim bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak. Birlikte bunu yapmaya çalışacağız. Bazen en iyi takıma sahip olursunuz ancak kazanamazsınız. Bununla birlikte güçlü ve motive bir oyuncu grubu olması gerektiğini biliyorum. PSG'ye gelmemin sebeplerinden biri de Neymar. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Takım arkadaşlarımı da tanıyorum, daha önce de karşılaştık. Barcelona ile karşılaşmak garip olur ama göreceğiz" dedi.