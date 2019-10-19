Lionel Messi resmen açıkladı! Neymar transferi...

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın geçtiğimiz yaz eski kulübü Barcelona'ya geri dönmesi gündeme gelmiş ancak iki kulüp arasında yürütülen yoğun görüşmelerin ardından transfer suya düştü. Futbol kamuoyunu uzun bir süre meşgul eden bu konu hakkında Barça'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi'den gelen son açıklamalarsa gündem yarattı.

Ülkesinde yayın yapan Metro 95.1 adlı radyo kanalına konuşan 32 yaşındaki efsanevi futbolcu, Neymar'ın alınamamasıyla ilgili olarak verdiği demeçte "Onu, geri getirmek çok güçtü. Her şeyden önce PSG'den ayrılması çok zordu. Ancak bunun yanında Barcelona'dan ayrılış biçimini unutmayan ve kendisini istemeyen bazı yöneticiler vardı. Sportif açıdan Neymar, dünyanın en iyilerinden biri olsa da diğer faktörleri de anlayışla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler