Lionel Messi men cezasıyla karşı karşıya!

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ülkesinin Copa America'da Şili'yi 2-1 yendiği üçüncülük maçında Beşiktaşlı Gary Medel'le kavga ettikten sonra kırmızı kart görerek oyundan atılmış, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte ise turnuvanın hakemlerini sert ifadelerle eleştirmişti.

Dünyaca ünlü futbolcunun "Kupa, Brezilya'nın kazanılması için düzenlenmiş. Umarım hakemler ve VAR, Peru'nun finalde futbol oynamasına izin verir. Ama bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Bu yolsuzluğun bir parçası olmamak için madalya töreninde yer almadım." şeklindeki sözlerine Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL'den sert bir yanıt geldi. 32 yaşındaki süperstarın sözlerinin kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolda bazen kazanır, bazen de kaybedersiniz. Ancak maçın sonucunu saygıyla kabul etmek fair-play anlayışının temelini oluşturur. Aynı şey hakem kararları için de geçerlidir. Onlar da birer insandır ve asla mükemmel olamazlar. 12 ülkenin eşit şartlarda yarıştığı bir turnuvada yaşanan olaylardan ötürü gerçeği yansıtmayan temelsiz suçlamalarda bulunmak ve Copa America'nın dürüstlüğünü sorgulamaksa asla kabul edilemez.

Söz konusu suçlamalar, pek çok futbolcu ve yüzlerce CONMEBOL çalışanının görev yaptığı bir organizasyona yapılmış bir saygısızlıktır. Kurumumuz, 2016'dan bu yana Güney Amerika futbolunu şeffaflaştırmak, profesyonelleştirmek ve geliştirmek için durmadan çalışmaktadır."

Öte yandan Messi'nin Copa America'ya yönelik suçlamaları nedeniyle CONMEBOL tarafından ciddi bir yaptırımla karşılaşabileceği ortaya çıktı. Kurumun disiplin talimatları uyarınca CONMEBOL ve çalışanlarına yönelik hakaret, iki yıla kadar turnuvalardan menle cezalandırılabiliyor .

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler