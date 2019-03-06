Lionel Messi için Arjantin ile Fas arasında olay anlaşma!

Copa America hazırlıkları kapsamında 26 Mart'ta Fas ile bir hazırlık maçı oynayacak olan Arjantin'de takımın yıldız ismi Lionel Messi'nin de mücadelede boy göstermesi bekleniyor. 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana milli takım kadrosuna dahil edilmeyen 31 yaşındaki süperstar için Arjantin Futbol Federasyonu ile Fas Futbol Federasyonu arasında yapıldığı iddia edilen bir anlaşma ise gündeme bomba gibi düştü.

Lübnan'da yayım yapan Al Akhbar gazetesinin haberine göre Tangocular, Faslı yetkililerden Messi'yle maç sonunda hiçbir futbolcu ve taraftarın fotoğraf çektirmemesini, hiçbir basın kuruluşunun röportaj gerçekleştirmemesini ve Faslı futbolcuların yıldız isme sert müdahalede bulunmamasını talep etti. Bunun karşılığında Arjantin Futbol Federasyonu'nun da Messi'nin en az 60 dakika oynamasını taahhüt ettiği öne sürüldü.

Söz konusu anlaşma gereğince Arjantin kafilesinin kaldığı otelin gizli tutulacağı ve güvenliğinin de Faslılar tarafından sağlanacağı öğrenildi. Öte yandan Fas'la oynanacak dostluk maçından önce 23 Mart'ta Venezuela ile Wanda Metropolitano Stadı'nda karşılaşacak olan Arjantin takımını İspanya'dan Fas'a taşıyacak uçağın da yine ev sahibi ülke tarafından ayarlanacağı öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler