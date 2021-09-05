MENÜ

Lionel Messi: Bu büyük bir rezalet

Arjantin A Milli Takım Kaptanı Lionel Messi, Brezilya maçının yarıda kalmasının ardından çok kısa bir açıklama yaptı. Messi, "üç gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi" ifadeleri ile yaşananlara tepki gösterdi.

05 Eylül 2021, Pazar 23:04 Son Güncelleme:
- A +
Lionel Messi: Bu büyük bir rezalet

Arjantin A Milli Takım Kaptanı Lionel Messi, Brezilya maçının yarıda kalmasının ardından ülke basınına açıklama yaptı. Messi olaya büyük tepki gösterirken, "3 gün önce geldiğimizde bizi neden göndermediler? Maçın başlamasını niye bekliyorlar. Bu büyük bir rezalet. Dünya bizi izliyor ve şu yaşananlara bakın. Bu şartlarda oynamamız çok zor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Brezilya-Arjantin maçında tarihi kriz! İşte kare kare o anlar!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...