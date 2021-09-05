Lionel Messi: Bu büyük bir rezalet

Arjantin A Milli Takım Kaptanı Lionel Messi, Brezilya maçının yarıda kalmasının ardından ülke basınına açıklama yaptı. Messi olaya büyük tepki gösterirken, "3 gün önce geldiğimizde bizi neden göndermediler? Maçın başlamasını niye bekliyorlar. Bu büyük bir rezalet. Dünya bizi izliyor ve şu yaşananlara bakın. Bu şartlarda oynamamız çok zor" ifadelerini kullandı.



