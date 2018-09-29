Messi milli takım kadrosunda yer almadı

Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 11 Ekim’de Irak, 16 Ekim’de ise Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarındaki kadrosu belli oldu.

Barcelonalı yıldız Lionel Messi, Arjantin’in Guatemala ve Kolombiya ile ay başında oynadığı hazırlık maçlarında olduğu gibi yine kadroya çağrılmadı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, son Dünya Kupası’nın ardından Messi’nin sene sonuna kadar milli takımda yer almayı düşünmediğini hatırlatarak, "Messi ile yeniden konuştum ve milli takıma dönmek için henüz uygun zamanın gelmediğine karar verdik." ifadelerini kullandı.

Arjantin Milli Takımı’nın kadrosunda, Manchester Cityli Sergio Aguero, Paris Saint-Germainli Angel Di Maria ve Milanlı Gonzalo Higuain’in de yer almaması dikkati çekti.

Kadroya davet edilen oyuncular şöyle:Kaleciler: Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Real Sociedad), Sergio Romero (Manchester United) .

Defans: Nicolas Otamendi (Manchester City), Renzo Saravia (Racing), Juan Foyth (Tottenham), Fabricio Bustos (Independiente), German Pezzella (Fiorentina), Alan Franco (Independiente), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Walter Kannemann (Gremio), Nicolas Tagliafico (Ajax).

Orta saha: Eduardo Salvio (Benfica), Marcos Acuna (Sporting Lisbon), Rodrigo De Paul (Udinese), Roberto Pereyra (Watford), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Leandro Paredes (Zenit), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisbon), Maximiliano Meza (Independiente), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Franco Cervi (Benfica), Franco Vazquez (Sevilla), Exequiel Palacios (River Plate).

Forvet: Gonzalo Martinez (River Plate), Cristian Pavon (Boca Juniors), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Giovanni Simeone (Fiorentina), Angel Correa (Atletico Madrid).