MENÜ

Lionel Carole Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi Gaziantep FK

Galatasaray'ın eski sol beki Lionel Carole, Gaziantep FK ile anlaştı. Fransız futbolcu bugün şehre gidecek. Transfer kısa süre içinde açıklanacak.

28 Ocak 2021, Perşembe 15:14 Son Güncelleme:
- A +
Lionel Carole Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi Gaziantep FK

Süper Lig ekipleri transferlerle kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Sumudica'nın ayrılığı sonrası Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto'yu takımın başına getiren Gaziantep FK flaş transfer hamlelerine de imza atmaya devam ediyor. 

Galatasaray'ın eski sol beki Lionel Carole, Gaziantep FK ile anlaştı. Fransız futbolcu bugün şehre gidecek. Transfer kısa süre içinde açıklanacak. 

29 yaşındaki sol bek son olarak Strasbourg forması giydi. Bu sezon Carole Ligue 1'de 15 kez takımıyla sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu 2015-2018 yılları arasında Galatasaray forması giymişti. 

Yakup Çınar / fanatik.com.tr özel


İlgili Haberler
Fenerbahçe haberi: Nabil Dirar Club Brugge'a geri dönüyor


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...