Lionel Carole ülkemizde Galatasaray 'da forma giymiş yabancı futbolcular arasındadır. Lionel Carole performansı ile dikkat çekmiş ve daha sonra Avrupa'ya ülkemizden transfer olmuş bir futbolcudur. Lionel Carole sol bek mevkisinde forma giymektedir. 1.78 metre boyundaki Lionel Carole'ün tam adı ise Lionel Jules Carole'dür. 79 kilo ağırlığındaki Carole, etkili asist pasları ile bilinen bir futbolcudur. Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyme şansı elde etmiştir. Süper Lig'de toplam 3 sene forma giymiştir. Profesyonel kariyerine ilk kez 2010 yılında başlamıştır.

Lionel Carole kimdir, nereli?

Lionel Carole Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya gelmiş bir Fransız futbolcudur.

Lionel Carole kaç yaşında?

​​​​​​​Lionel Carole 1991 doğumlu olup 30 yaşındadır.

Galatasaray'a hangi takımdan geldi?

​​​​​​​Lionel Carole Türkiye'ye Fransız kulüplerinden olan Troyes kulübünden gelmiştir. Carole Süper Lig'de sadece Galatasaray'da forma giymiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

2021 yılı itibari ile kariyerine Fransa'da devam etmektedir. Fransa'nın Strasbourg takımında forma giymektedir.

​​​​​​​Lionel Carole'ün maaşı ne kadar?

​​​​​​​Lionel Carole'ün maaşı yılık 400 bin Euro’dur.

​​​​​​​Lionel Carole'ün Hayatı

1991 yılında Fransa'da dünyaya gelen ​​​​​​​Lionel Carole 2000 yılında henüz 9 yaşında iken futbola başlamıştır. UJA takımı ile forma giyen ​​​​​​​Lionel Carole 2000 - 2006 yılları arasında bu takımın altyapısında futbol oynamıştır. 2006 yılında ise Nantes kulübü altyapısında futbol hayatına devam eden ​​​​​​​Lionel Carole toplam 4 sene bu takımın altyapısında forma giymiştir. 2010 yılında ise Nantes kulübünün teklifi ile profesyonel hayatına başlamıştır.

2010 yılında ise Nantes takımı ile 14 maçta forma giydi. 2011 yılına kadar bu kulübün formasını giyen ​​​​​​​Lionel Carole daha sonnra Benfica ekibinin dikkatini çekmeyi başararak bu kulübe 2011 yılında transfer oldu. ​​​​​​​Lionel Carole Benfica ile 2011 yılında 2 yıllık sözleşme imzaladı. Benfica ile 4 maçta forma şansı bulabildi. 2011 yılında Sedan ekibine kiralık olarak gönderilen oyuncu Sedan'da da 14 maçta oynayabildi. Benfica a takımı tarafından performansı yeterli görülmeyen ​​​​​​​Lionel Carole, Benfica B takımında 2013 yılına kadar forma giymiştir. Daha sonra Fransız kulüplerinden olan Troyes'in teklifini kabul ederek a takımda 2013 yılından 2015 yılına kadar forma giydi.

Troyes ekibi ile dikkat çeken bir performansa imza atan ​​​​​​​Lionel Carole kulübünde ki en istikrarlı ve en hızlı oyunculardan birisi oldu. ​​​​​​​Lionel Carole Troyes ekibi ile 75 maçta forma giymiştir. Ardından uzun yıllardan beridir Galatasaray'ın sol bek ihtiyacına yönelik Lionel Carole ve kulübü Troyes'e teklif yapılmıştır. 2015 yılında bu teklif kabul edilmiş ve Galatasaray Lionel Carole'ü satın almıştır. Galatasaray'da 66 maçta forma giymiş ve pek çok Avrupa maçında da ilk 11'de oynamıştır. 2015 - 2018 yılları arasında Galatasaray forması giyen Carole'ün bir de golü bulunmaktadır.

Galatasaray'da performansı yeterli görülmeyen ve o bölgeye başka oyuncu alınması gerektiği düşünülen teknik direktörün de izni ile Lionel Carole Sevilla ekibine kiralık olarak gönderilmiştir. Sevilla ile 2017 - 2018 sezonu arasında forma giyme şansı bulmuştur. Kiralık olarak 4 maçta forma giyebilen ​​​​​​​Lionel Carole Sevilla doktorları tarafından yapılan açıklamaya göre gözünde bir görme kaybı olduğu anlaşılmıştır. ​​​​​​​Lionel Carole futbola başlamış olduğu UJA ekibi ile yüzüne top gelmesi sonucunda görme kaybı yaşamıştır. Bunun sonucunda ​​​​​​​Lionel Carole Sevilla ekibinden gönderlimiştir. 2018 yılında ise doğduğu ülkeye Fransa'ya dönen oyuncu Strasbourg takımı ile anlaşmıştır. Strasbourg takımının sol bekinde ki en istikrarlı futbolculardan olan ​​​​​​​Lionel Carole 41 resmi karşılaşmada oynamış ve 3 gol atmıştır.

​​​​​​​Lionel Carole'ün Milli Takım kariyeri​​

​​​​​​​Lionel Carole ilk kez milli takım forması ile 2008 yılında tanışmıştır. 2008 yılında Fransa U17 takımı ile maçlara çıkan ​​​​​​​Lionel Carole U17 takımında 1 maçta oynayabilmiştir. Daha sonra ise 2010 yılında Fransa U20 takımından davet almıştır. ​​​​​​​Lionel Carole 2012 yılına kadar ​​​​​​​Fransa U20 takım formasını terletmiş ve 8 maçta görev almıştır. 2011 yılında ise U21 takımı ile de maçlara çıkan ​​​​​​​Lionel Carole henüz Fransa a milli takımında forma giyememiştir.