Güçlü bir kadro kurmak isteyen Kayserispor, bir yandan antrenmanlarını, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde tesislerde çalışan Sarı-Kırmızılı takımın son transferi Lionel Carole de geldi. Kayserispor’un anlaşmaya vardığı Lionel Carole, sağlık kontrolünden geçerken, “Yeni sezonda Kayserispor forması giyeceğimden dolayı çok mutluyum” dedi.

12 Nisan 1991 doğumlu olan Carole 2015-2017 arasında Galatasaray forması giymişti. Son olarak Fransa’nın Strasbourg takımında oynayan Carole dün takımla birlikte çalışmalara katıldı.