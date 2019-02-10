Linnes: Basit gol yedik belki ama...

Galatasaray'ın tecrübeli beki Martin Linnes, Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

10 Şubat 2019, Pazar 21:44
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Linnes: Basit gol yedik belki ama...

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada penaltıdan Diagne, 45 ve 51'inci dakikalarda ise Belhanda kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 30'uncu dakikada Rodallega'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 39'a yükselterek lider Medipol Başakşehir ile arasında puan farkını 6'ya indirdi. Trabzonspor ise bu mağlubiyetle 33 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın tecrübeli beki Martin Linnes yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Linnes'in maç sonu açıklamaları:

"İki stoperin de iyi uyumu var, yeni geldiler ve bir adaptasyon sürecine ihtiyaçları var ama uzun zamandır birlikte oynuyorlar gibi gayet iyiler. Basit gol yedik belki ama onun haricinde hem onların, hem defans dörtlüsünün performansı iyiydi."

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