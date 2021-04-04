Lingard 21 yıllık rekoru tarihe gömdü

Devre arasında Manchester United'dan West Ham United'a kiralanan Jesse Lingard, Londra ekibinde adeta yeniden doğdu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu West Ham'la çıktığı 7 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Lingand'ın bu başarısı rekoru da beraberinde getirdi. West Ham formasıyla Premier Lig'de 619 dakika oyunda kalan yıldız futbolcu, 77 dakikada bir gole katkı yaparak kulüp tarihinde bu alanda en iyi istatistiği elde etti ve efsane futbolcu Paolo Di Canio'yu geride bıraktı. 1999-2000 sezonunda 90 dakikada bir gole katkı yapan Di Canio, zirvede bulunuyordu.

Jesse Lingard son olarak Arsenal ile oynanan ve 3-3 berabere biten maçı 1 gol 1 asistle tamamlamıştı.