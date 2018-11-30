Lineage 2: Revolution birinci yılını 30 milyon oyuncusuyla kutluyor

Netmarble Corp. dünyanın dört bir yanından 30 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip MMORPG Lineage 2: Revolution'un birinci yıldönümünü kutlamak için bir infografik video yayınladı. Oyunun, Kasım 2017'de dünyanın her yerinde yayınlanmasından bu yana, Lineage 2: Revolution, muhteşem bir başarı yakaladı ve geçen ay dev bir güncelleme ile yeni "Ork" ırkını tanıttı.

Oyun ile ilgili detaylı bilgi veren infografik videosunda, Kasım 2018 itibariyle şu ilginç bilgiler yer alıyor.

Çıkışından bu yana, 17 milyon 500 binden fazla karakter, savaşa katıldı. Bu, New York şehri nüfusunun iki katından daha fazla. Karakter ırklarının popülerliğe göre sıralaması ise şöyle:

Kara Elf:6 milyon 478 bin

İnsan:5 milyon 658 bin

Elf: :3 milyon 396 bin

Cüce:1 milyon 695 bin

Ork: 309 bin

Şimdilerde 348 binden fazla klan var ve en yüksek savaş gücüne sahip klan “Yangire” (5 Kasım itibariyle)

Ramog, Zaman Yarığı'nda 16 milyon 640 bin 500 kez mağlup edildi. Açıkça görülüyor ki oyuncuları çok kızdırmış.

63 milyon Büyük Baş Düşman mağlup edildi

Şerefli Savaş Alanı, neredeyse 16 milyon arena savaşına ev sahipliği yaptı.

En gözde binekler Gümüş Aziz, Buhar Böceği ve Kukarin

100 binden fazla oyuncu Şato Kuşatması'nda savaş alanına adım attı (50'ye 50 PvP modu)

Kale Kuşatması'nın oyuna eklenmesinden bu yana (200 kişilik bir PvP modu), 25 binden den fazla elit oyuncu hakimiyetl kurmak için çarpıştı

Oyunculara yıl dönümü hediyesi var

Lineage 2: Revolution birinci yıldönümünü kutlamak için tüm oyuncularına sürpriz hediyeler veriyor. 30 Kasım 11:00’den itibaren 27 Aralık 11:00’e kadar, oyuncular oyunun yakın zamanda güncellenen işbirliği özelliklerini içeren özel oyun içi öğeler alacaklar.

Güney Kore ve Asya ülkelerindeki inanılmaz başarısının ardından, Lineage 2: Revolution 2017 Kasım ayında Kuzey Amerika, Avrupa, Okyanusya ve Orta Doğu'da, dünyanın dört bir yanında piyasaya sürülmüş, 2017 yılında dünya genelinde Google Play'de en çok hasılat yapan oyun olmuştu (Kaynak: IDC & App Annie, 2017). O zamandan bu yana, oyun, Güney Amerika ülkelerine de genişledi. Bir yıl sonrasında, Lineage 2: Revolution, devasa bir açık dünyaya, sayısız yeni karaktere, büyük ölçekli PvP savaşlarına ve Unreal 4 Motoru ile sunulan göz alıcı görsellere hayat veren eşsiz fantastik özellikleri sayesinde en gözde mobil MMORPG'lerden biri olmayı sürdürüyor.