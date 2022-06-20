Lincoln Henrique: Meydan okumaya hazırım

Fenerbahçe 'nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, bugün sabah gerçekleştirilen idmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Brezilyalı futbolcu, Jorge Jesus ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Jorge Jesus dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Burada meydan okumaya hazırım."

"Bu meydan okumaya hazırım. Hangi mevkide ihtiyaç duyulursa oynarım. Beni tarz olarak en çok etkileyen futbolcu Ronaldinho'ydu. 10 numarada oynuyorum ama günümüzde birkaç farklı bölgede oynamanız gerekiyor. Hocamız nerede görev verirse oynarım."

'Bizim ilk hedefimiz kupalar kazanmak'

"5 sene önce Türkiye'de oynarken henüz 18 yaşındaydım. O zamanlara göre çok değiştim ve geliştim. Bizim ilk hedefimiz kupalar kazanmak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı istiyoruz. Fenerbahçe'nin hedefi kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun süre kupa kazanamaması kabul edilebilir değil."

"Lincoln olarak çağrılırım. Aileme, çocuklarıma bağlıyım. Gollerimde de küçük çocuğumun adının baş harfi olan 'E'yi yaparım."







