Slovacko karşısında oynadığı futbol ve attığı 2 golle yıldızlaşan Fenerbahçe 'nin yeni transferi Lincoln Henrique maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Lincoln'ün açıklamaları şöyle;

Sol ayağım benim için çok önemli. Bugün çok şükür 2 gol atabildim takımıma yardım ettiğim için çok mutluyum. İki golüm de güzeldi ama ikinci golüm daha iyiydi, süzülerek gitti. Şükür ki 2 gol attım. Bu turnuvada gruplara kalmak istiyoruz. Fenerbahçe büyük bir takım. Çok fazla kaliteli oyuncu var. Duran toplarda güçlüyüz. Ben varım, Arda var, İrfan Can var. Çok iyi kullanıyoruz. Antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Bu kulüpte tarih yazmak istiyoruz ve bu kulübün tarihine geçmek için kupalar kazanmamız gerektiğini futbolcular olarak biliyoruz. Zor bir sezon olacak. Bu sezon kolay olmayacak. Büyük beklenti var üzerimizde, bunu biliyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Hedeflerimiz kupalar kazanmak, tarih yazmak