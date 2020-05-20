Yaprakları limon tadı veren, naneye benzeyen Limon Otu, sinirlerin yatışmasında tercih ediliyor. Nane ailesinin üyesi olan Limon Otu Akdeniz ikliminde çok rahat biçimde yetişebiliyor. Hem baharat olarak hem kurutularak tüketilebilen Limon Otu, ruhsal hastalıklarda geçmişten günümüze tercih edilmiştir.

Limon otu nedir?

Nane ailesine ait olan Limon Otu, Akdeniz ikliminin görüldüğü her yerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Yaz aylarında çiçek açan Limon Otu, migren rahatsızlıklarında, çeşitli diğer problemlerde kullanılabiliyor. Enfeksiyon oluşumunda, çay şeklinde hazırlanarak tüketilebilir.

Avrupa'nın da bazı bölümlerinde yetişebilen Limon Otu, insanlara sağladığı yararlarla dikkat çekiyor. Alternatif tıbbın sinir hastalıkları için sıklıkla tercih ettiği Limon Otu sadece bunun için değil, bambaşka rahatsızlıklarda da tercih edilebilir. Sindirim rahatsızlıkları, cilt rahatsızlıklarında Limon Otu tercihler arasında bulunuyor. Limon Otu faydaları geniş kapsamlı olduğundan bunu ayrıca değerlendirdik.

Limon otunun faydaları nelerdir?

- Kronik uykusuzluk sorunu, çağın en bilindik rahatsızlıklarından birisidir. Farklı alanlarda çalışanların yakalandığı bu rahatsızlıktan kurtulmak için Limon Otu tavsiye ediliyor.

- Çağımızda sıklıkla görülen diğer rahatsızlık, strese bağlı gelişen depresyon ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlıklardan kurtulabilmek adına Limon Otu, tavsiyeler arasında bulunuyor.

- Limon Otu sadece sinirsel rahatsızlıkların iyileştirilmesi için değil beyinsel fonksiyonlarının tümünün yerine getirilebilmesi için tüketilebilir. Hafızanın güç kalmasına yardımcı olur. Bitki uzmanları, gelişim çağında olan çocuk ve gençlerin, Limon Otu kullanmalarını tavsiye ediyor.

- Limon Otu toplumun her kesiminde görülebilen uçuk rahatsızlığına da fayda sağlıyor. Bu sorundan uzun zamandır rahatsız kalan kişilerde kullanıldığında, iyileştirici etkisi olduğu görülebilir.

- Yemeğin aşırı tüketilmesi durumlarında, ortaya çıkan gaz sorunları ve şişkinlikler rahatsız vericidir. Bunun ana sebebi, midenin yeteri kadar işlevsel çalışmaması ve yüklenmenin fazla oluşudur. Limon Otu tüketerek, midenizi rahatlatabilir, sindirim sorunlarının bitmesini sağlayabilirsiniz.

- Limon Otu, aynı zamanda derinin kendisini yenilemesine yardımcı olur. Limon Otu kaynatılıp suyu çıkarılarak, saça uygulandığı zaman kepek ve saç dökülmesini bitirebilecek güce sahiptir.

- Kronik baş ağrılarının giderilmesinde Limon Otu tercihler arasında yer alır. Migrenin ortadan kaldırılabilmesi adına Limon Otu kullanılır.

- Limon Otu kaynatılarak suyuyla gargara yapılabilir. Ağız içinde kalan bakteri ve virüslerin yok edilmesine yardımcı olur.

Limon Otu faydalarından yararlanmak için uzmana danışmak, kullanım dozajının nasıl olacağına dair bilgiler almak gerekir. Vücuda zarar verebilecek şekilde tüketilmelidir.

Limon otu ne işe yarar?

Limon Otu yaz aylarında toplanan otsu bir bitki türüdür. Akdeniz'in tamamın, Avrupa'nın ise bir bölümünde yetişebilen Limon Otu Nane gurubunun üyesidir. Limon Otu, insan sağlığına sağladığı yararlarla bilinir.

Limon otu doğal sakinleştiricidir

Limon Otu, uzun dönemdir alternatif tıbbın kullanım alanlarında bulunuyor. Doğal sakinleştirici olma özelliğinden dolayı, genellikle psikolojik rahatsızlık yaşamış veya yaşama ihtimali olan kişilere kullanılması yönünde tavsiye edilir.

HIV virüsüne karşı koruyucudur

Yapılan bilimsel araştırmalarda, Limon Otunun HIV virüsüne karşı etkili olabileceği belirtildi. Özellikle çeşitli bitki karışım formlarında, Limon Otu bu soruna çözüm niteliğinde olabilir.

Limon otu ne için kullanılır?

Limon Otunun birçok kullanım alanı bulunuyor. İnsan sağlığına doğrudan faydaları olduğu gibi dolaylı olarak katkılar sunabilir. Limon Otu, dikkatle ve akıllıca kullanılırsa faydaları saymakla bitmeyecek kadar etkilidir.

Sinek savar olarak kullanılabilir

Sineklerin gittikçe arttığı gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Yaz aylarının mikrop saçan uçan hayvanları, Limon Suyunun sprey şeklinde kullanılmasıyla birlikte, evinize uğramayacaklar.

Genç kalmak için kullanılabilir

Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkabilen kırışıklıkların giderilmesi adına Limon Otu kullanılabilir. Vücudun kendini yenileyebilmesine yardımcı görev görür.

Limon otu nasıl kullanılır?

Limon Otu, baharat veya çay biçiminde tüketilebilen otlar arasında yer alıyor. Baharat olarak salata ve çiğ tüketilebilen yemeklerde tercih edilebilir. Çay olarak kullanılacaksa, 1 kaçık taze kurutulmuş Limon Otunu, 1 bardak kaynatılmış suya eklenebilir. 10 dakika kadar bekletilip, süzülerek tüketime hazır hale getirilebilir.