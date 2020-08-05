Beklenen gün geldi, TFF harcama limitlerini açıkladı... Fenerbahçe'ye yüzde 15 aşma hakkıyla birlikte 177 milyon 573 bin 89 TL'lik bir limit verildi. Yani sarılacivertliler eldeki mevcut futbolcular dahil, toplamda yaklaşık 21 milyon Euro'luk bir takım kurmak zorunda. Aksi takdirde transfer yasağı ve eksi 3 puana kadar varan ceza alabilecek. Ancak bu limitin uygulanma ihtimali hayli düşük görünüyor. Çünkü Fenerbahçe'nin mevcut futbol takımı maliyetinin 60-65 milyon Euro aralığında olduğu hesaplanıyor. Yani TFF'nin verdiği limitin neredeyse 3 katı civarında oluşturulmuş bir bütçe var.

ALSA BİLE SAHAYA ÇIKARAMAZ!

Mevcut tabloya göre, Fenerbahçe hiç transfer yapmadan, yeni sportif direktörünü, yeni teknik direktörünü dahi açıklamadan en üst limitten ceza alıyor. Yani sarı-lacivertliler bu yıl hoca almasa, hiç transfer yapmasa bile eksi 3 puan cezası ve hatta transfer yasağı cezası dahi alabilecek bir pozisyonda. Kanarya, mevcut durumda yeni teknik direktörü Erol Bulut ve bitirdiği transferleri resmi olarak açıklasa dahi lisans alamayacağı için antrenman sahasına çıkaramayacak.

EROL BULUT

Genç hoca Alanyaspor'a veda etti. Fenerbahçe'ye imza atmak için beklemede.

MERT HAKAN YANDAŞ

Sivasspor'dan ayrıldı. Fenerbahçe sorunu çözdüğü an ilk imza atacak isim.

CANER ERKİN

Galatasaray'ın isteğine rağmen Fenerbahçe'yi seçti. Ancak limit sorunu var.

GÖKHAN GÖNÜL

Beşiktaş'la sözleşmesi bitti. Bonservissiz olarak gelecek.

BU DURUMDAN NASIL ÇIKABİLİR?

Çözüm için Lisans Kurulu'na yeni gelir kayıtları yapmak zorunda. Bunun dışında elindeki futbolcuları göndererek limiti açma yöntemi kullanılabilir. Ayrıca ihtilaflı olarak ayrılan Kruse ile anlaşmaya varıp limiti biraz olsun açabilir. Kısaca Fenerbahçe'nin yeni yol haritası şöyle olacak:

1- Fenerbahçe yeni bir yapılandırma anlaşması yapacak.

2- Bonservis geliri elde edebileceği oyuncuları satacak.

3- Maaşından kurtulabileceği oyuncuları gönderecek.

4- İhtilaflı olduğu oyuncularla anlaşıp limiti açacak.

5- Yeni sponsorluk anlaşmalarıyla geliri artıracak.

6- Taraftarına çağrı yapıp gelir kalemlerini yükseltecek.