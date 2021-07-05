Geçen sezon Ligue 1'de şampiyon olan Lille takımında teknik direktör Galtier ile yollar ayrılmıştı. Milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve genç oyuncu Mustafa Kapı'nın yeni teknik direktörü Jocelyn Gourvennec oldu.

Lille, 49 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Gourvennec daha önce Bordeaux ve Guingamp takımlarında görev yapmış 2013-14 sezonunda Fransa Kupası'nı kazanmıştı



