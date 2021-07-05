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Lille'in yeni teknik direktörü Gourvennec oldu

Milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın yeni teknik direktörü Jocelyn Gourvennec oldu. Lille, 49 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 21:39 Son Güncelleme:
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Lille'in yeni teknik direktörü Gourvennec oldu

Geçen sezon Ligue 1'de şampiyon olan Lille takımında teknik direktör Galtier ile yollar ayrılmıştı. Milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve genç oyuncu Mustafa Kapı'nın yeni teknik direktörü Jocelyn Gourvennec oldu.

Lille, 49 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Gourvennec daha önce Bordeaux ve Guingamp takımlarında görev yapmış 2013-14 sezonunda Fransa Kupası'nı kazanmıştı


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