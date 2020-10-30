Lille'i milli oyuncularımız sırtlamaya devam ediyor!
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lille - Celtic mücadelesi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Lille'i, yine milli oyuncularımız sırtladı. Skoru 67. dakikada 2-1'e getiren golü Zeki Çelik kaydetti. Hem milli futbolcularımız hem de genç oyuncularımız, kulübün başarısı içn ter döküyor. Yusuf Yazıcı'dan Zeki Çelik'e Burak Yılmaz'dan Mustafa Kapı'ya kadar oyuncularımızın Lille'e olan katkılarını sizler için derledik.
Fransa Ligue 1'in önemli ekiplerinden Lille, Avrupa Ligi mücadelesinde Celtic'le karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sonuçlanırken Lille'de farkı 1'e indire golü milli oyuncumuz Zeki Çelik kaydetti. ,
Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz gibi milli oyuncuların yanı sıra Ferhat Çoğalan ve Mustafa Kapı gibi dikkat çeken genç Türk oyuncular, 2018 yılından beri Ligue 1 ve Avrupa'da iddialı bir konumda olan Fransız kulübünün başarısı için ter döküyor.