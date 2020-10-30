Fransa Ligue 1'in önemli ekiplerinden Lille, Avrupa Ligi mücadelesinde Celtic'le karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sonuçlanırken Lille'de farkı 1'e indire golü milli oyuncumuz Zeki Çelik kaydetti. ,

Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz gibi milli oyuncuların yanı sıra Ferhat Çoğalan ve Mustafa Kapı gibi dikkat çeken genç Türk oyuncular, 2018 yılından beri Ligue 1 ve Avrupa'da iddialı bir konumda olan Fransız kulübünün başarısı için ter döküyor.