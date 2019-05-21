Fransa Ligue 1'de PSG'nin 16 puan arkasında kalmasına rağmen takdir toplayan Lille, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

Son dönemde kurduğu genç kadroyla ve geleceğe yaptığı yatırımlarla bilinen Fransız ekibi bu sezonun başından bu yana Trabzonspor'un iki genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı takip ediyordu.

Nicolas Pepe 80 milyon euroya, yarısı Abdülkadir ve Yusuf'a!

Lille'in 23 yaşındaki kanat forveti Nicolas Pepe Fransa'da sezona damga vuran isimlerden... Kuzey ekibinin genç oyuncuyu bu yaz elinden çıkarması bekleniyor. Bu sezon toplam 40 maçta 23 gol, 12 asistlik müthiş bir performans sergileyen Pepe için istenen fiyat tam 80 milyon euro!

Yıldız oyuncu için Arsenal, Manchester United ve Bayern Münih'in Lille'le görüştüğü biliniyor. Lille'in Pepe'den gelecek paranın yarısını Abdülkadir ve Yusuf'a ayırdığı öğrenildi.





Christophe Galtier çok istiyor

Lille teknik direktörü Christophe Galtier de scout'larına birkaç kez izlettiği Yusuf ve Abdülkadir için ısrarcı... Pepe'nin gitmesiyle kanat gücünün büyük bölümünü yitirecek olan Galtier, Abdülkadir ve Yusuf'un hücum gücünü yeniden artıracağını düşünüyor.

Lille, iki oyuncu için Trabzonspor'a resmi bir teklif henüz yapmadı ancak taraflar özellikle devre arasından bu yana gayri resmi bir şekilde temas halinde...

Fanatik Özel / Hakan Ateşler