LOSC Lille kulübü Yusuf Yazıcı'nın sakatlandığını resmi sitesinden açıkladı. Milli orta saha oyuncusunun, 21 Aralık Cumartesi günü Ligue 1'in 19. haftasında AS Monaco ile oynanan mücadelede sağ diz ön çapraz bağının yırtıldığını duyurdu. Kulüp oyuncunun ameliyat edileceğini duyurdu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yusuf Yazıcı sezonu kapattı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sezonu kapattığı da açıklandı. Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf, toplamda 25 maça çıkıp 1 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Yusuf Yazıcı, ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın Haziran ayında mücadele edeceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da forma giyemeyecek. (İstanbul / İHA)



