Milli oyuncularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Loic Remy'nin boşluğunu doldurmak adına da bir başka milli yıldızımız Burak Yılmaz'ı transfer etmişti. Fransız ekibi, bu kez de Osimhen'in gidişi sonrası Gent forması giyen Jonathan David'i kadrosuna katmak istiyor.

Guardian'ın haberine göre Victor OSimhen'in takımdan ayrılması beklenen Lille, Gent'in genç yıldızı Jonathan David'i kadrosuna katacak.

Lille'in Jonathan David'in bonservisi için 30 milyon Euro ödeyeceği belirtiliyor.



