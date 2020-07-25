Lille'den bir forvet transferi daha: Jonathan David
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Loic Remy'nin boşluğunu milli oyuncumuz Burak Yılmaz ile doldurmak isterken takımdan ayrılması beklenen Victor Osimhen'in yerine de Gent'in genç yıldızı Jonathan David'i transfer etmeyi planlıyor.
Milli oyuncularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Loic Remy'nin boşluğunu doldurmak adına da bir başka milli yıldızımız Burak Yılmaz'ı transfer etmişti. Fransız ekibi, bu kez de Osimhen'in gidişi sonrası Gent forması giyen Jonathan David'i kadrosuna katmak istiyor.
Guardian'ın haberine göre Victor OSimhen'in takımdan ayrılması beklenen Lille, Gent'in genç yıldızı Jonathan David'i kadrosuna katacak.
Lille'in Jonathan David'in bonservisi için 30 milyon Euro ödeyeceği belirtiliyor.