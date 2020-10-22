UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i kadrosunda bulunduran Lille'in Sparta Prag deplasmanında 4-1'lik skorla kazandığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, 3 gol atarak yıldızlaştı. 45. dakikada takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan Yusuf, 60. dakikada ise bir kez daha bu sefer 2-1 ile takımını öne geçiren isim oldu. Milli yıldızımız 75. dakikadaki golüyle ise hat-trick yapmayı başardı. Milli yıldızımız, Lille'in geride bıraktığımız hafta sonu Ligue 1'de Lens'ı 4-0 mağlup ettiği maçta da bir diğer milli yıldızımız Burak Yılmaz ile birlikte yine gol sevinci yaşamıştı.

Sparta Prag karşısında Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz ve Zeki Çelik yedek kulübesinde yer aldılar. Burak Yılmaz, karşılaşmanın Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu. Hat-trick yaparak yıldızlaşan Yusuf Yazıcı ise 80. dakikada yerini Timothy Weah'a bıraktı.

Lille, Sparta Prag deplasmanında 4-1 kazanırken Fransız ekibinde Yusuf Yazıcı dışında gol atan isim 66. dakikada ağları havalandıran Jonathan Ikone olurken Sparta Prag'ın tek golü ise 46. dakikada Borek Dockal'dan geldi.