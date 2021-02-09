Lille'de Yusuf Yazıcı şoku yaşanıyor. Bordeaux ile oynadıkları karşılaşmada gol attıktan sonra ayak bileği burkulan yıldız futbolcu bir süre sahalardan uzak kalacak. Lille Teknik Direktörü Galtier Yusuf'un Ajax ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçlarına da yetişemeyeceğini belirtti.

Bordeaux maçında sakatlandı!

Yusuf Yazıcı geçen hafta takımının Bordeaux'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta 54. dakikada ilk golü atmıştı. Golden sonra ayağını burkan yıldız futbolcu 62. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Burak'ın sakatlığı sürüyor

Fransa Lig 1'de lider durumda bulunan Lille'de teknik direktör Galite ayrıca Burak Yılmaz'ın da Dijon ile deplasmanında oynanacak Fransa kupası maçında yer almayacağını belirtti.

Ligde son 6 maçını kazanan ve PSG'nin önünde lider durumda bulunan Lille'de Yusuf Yazıcı bu sezon 26 karşılaşmada 13 gol ve 3 asisitlik performans sergilemişti.

Lille'de Burak Yılmaz da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.



