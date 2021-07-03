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Lille'de teknik direktörlük için yeni aday David Guion

Fransa Ligue 1'de milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Christophe Galtier sonrası birçok teknik direktörü gündemine alırken son aday Reims'dan ayrılan David Guion oldu.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 17:36 Son Güncelleme:
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Lille'de teknik direktörlük için yeni aday David Guion

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, tarihi şampiyonluk sonrası yeni sezon adına belirsizlikler yaşıyor. Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, teknik direktörü Christophe Galtier'nin ayrılışı sonrası yeni teknik direktör adına görüşmelerini sürdürüyor. 

L'Equipe'e göre Claudio Ranieri, Patrick Vieira ve Laurent Blanc'nin yanı sıra Lille, Reims'dan ayrılan David Guion ile ilgileniyor. 

Takımda çalışmalar 1 Temmuz itibariyle başlarken yeni teknik direktör konusunda belirsizlik sürüyor. 

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