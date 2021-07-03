Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, tarihi şampiyonluk sonrası yeni sezon adına belirsizlikler yaşıyor. Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, teknik direktörü Christophe Galtier'nin ayrılışı sonrası yeni teknik direktör adına görüşmelerini sürdürüyor.

L'Equipe'e göre Claudio Ranieri, Patrick Vieira ve Laurent Blanc'nin yanı sıra Lille, Reims'dan ayrılan David Guion ile ilgileniyor.

Takımda çalışmalar 1 Temmuz itibariyle başlarken yeni teknik direktör konusunda belirsizlik sürüyor.