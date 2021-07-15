Geçtiğimiz sezon milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de büyük katkılarıyla Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Lille'in Zeki Çelik'in de forma giydiği sağ bek pozisyonu için Standard Liege'den Hugo Siquet ile ilgilendiği belirtilmekte.

Het Laatste Nieuws'in haberine göre Lille, Standard Liege'in 19 yaşındaki sağ beki Siquet'yi kadrosuna katmak istiyor. Zeki Çelik'in birçok Avrupa devinin gündeminde yer aldığı süreçte Lille, bu pozisyona genç bir oyuncu takviyesini hedefliyor.

Belçikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Liege formasıyla 26 maça çıkarken 6 da asist yapmayı başarmıştı. 19 yaşındaki Siquet'nin Standard Liege ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek.