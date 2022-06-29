2020-2021 sezonunda milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la beraber sermaye devi PSG'nin önünde Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Lille'de Christophe Galtier ertesi sezon Nice'e gitmişti. Nice'le geçen sezonu 5. bitiren Galtier'in, PSG'nin yeni hocası olmasına kesin gözüyle bakılırken, ikinci sezonda Lille'de de ikinci teknik adam değişimi yaşandı.

Galtier sonrasında takımın başına geçen Jocelyn Gourvennec sezonu 10. sırada tamamlayınca takımdan ayrıldı. Lille'in yeni teknik patronu Paulo Fonseca oldu. Portekizli çalıştırıcı son olarak Roma'da görev yapmıştı.