Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, oyuncuların kısmi olarak çalışma yapacakları antrenmanlara başlamaya hazırlanıyor.

Milli oyuncularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille'de ayrıca oyuncu maaşlarından kesinti yapılması söz konusu.

Lille, kanunlar doğrultusunda oyuncuların alacaklarının brüt olarak %70'ini ödeyecek. Sonrasında şirkete asgari ücretin 4.5 katı kadar olacak geri dönüşle oyuncular maaşlarının %84'ünü almış olacaklar. Toplam ücretlerinin %20'sini temsil eden bonuslarla bazı oyuncular, ücretlerinin %89'luk kısmını alacaklar.