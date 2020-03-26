Lille'de oyuncu maaşlarına kesinti

Milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Fransız ekibi Lille, oyuncu maaşlarında kesintiye gitmeye hazırlanıyor.

26 Mart 2020, Perşembe 16:00 Son Güncelleme:
- A +
Lille'de oyuncu maaşlarına kesinti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, oyuncuların kısmi olarak çalışma yapacakları antrenmanlara başlamaya hazırlanıyor. 

Milli oyuncularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille'de ayrıca oyuncu maaşlarından kesinti yapılması söz konusu. 

Lille, kanunlar doğrultusunda oyuncuların alacaklarının brüt olarak %70'ini ödeyecek. Sonrasında şirkete asgari ücretin 4.5 katı kadar olacak geri dönüşle oyuncular maaşlarının %84'ünü almış olacaklar. Toplam ücretlerinin %20'sini temsil eden bonuslarla bazı oyuncular, ücretlerinin %89'luk kısmını alacaklar. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...