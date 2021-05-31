Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de büyük katkılarıyla tarihi bir şampiyonluğa ulaşan Lille, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Lille'in başarılı hocası Christophe Galtier, şampiyonluk sonrası takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Foot Mercato'nun haberine göre Lille'in teknik direktör adayları arasında Laurent Blanc, Patrick Viera, Lucien Favre ve Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in isimleri gündeme gelirken son aday da İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri oldu. Sampdoria'dan ayrılan 69 yaşındaki teknik adamın Lille'in projesine sıcak baktığı ifade edildi.





Claudio Ranieri, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Fransa'da Monaco ve Nantes takımlarında da görev yapmıştı.