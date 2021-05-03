Fransa Ligi Ligue 1'de 'Bizim Çocuklar'ın takımı Lille, PSG'nin kazandığı haftada sahasında Nice'i 2-0 mağlup ederek, bitime 3 hafta kala 75 puanlı rakibinin 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. Lille'i galibiyete taşıyan gollere Burak Yılmaz ve kulübü adına 100. kez sahaya çıkan Zeki Çelik imzasını attı. Ligdeki 13. golünü ağlarla buluşturan Burak, sosyal medya hesabından, 'Son 3', Zeki de, "100. maçta galibiyet ve 1 gol. Geri sayıma devam. Son 3" diye yazdı. Kulüp de, "Ayağınıza sağlık çocuklar" mesajını paylaştı.

LILLE'İN KALAN MAÇLARI

Fransız medyası ise Türk yıldızlarımız için övgü dolu sözler sarf etti. L'Equipe Gazetesi, Burak'ın da yer aldığı kapak fotoğrafından, "Sakin güç" başlığını atıp, "Burak ve Zeki çok iyi oynadılar. Nice'e karşı yine 2 kararlı Türk" yorumunu yaptı.





İkinci kez 76'yı gördüler

'Kral' lakaplı forvetin, rakipleri için 'zehir' etkisi yarattığı, Zeki'nin ise sağ bekte yerinde durmadığı da belirtildi. France Football Dergisi, "Acımasız Lille'in imparatorluk lideri Burak" ve Foot Mercato internet sitesi, "Maçın adamı Burak Yılmaz" ve RMC Sport kanalı da, "Burak'a 15 dakika yetti" ifadelerini kullandı. Bu arada Lille, tarihinde 2. kez 76 puana ulaştı; 76'yı daha önce gördüğü 2010-11 sezonunda da son şampiyonluğunu yaşamıştı.

LIGUE 1 PUAN DURUMU

Galtier: Burak sahanın lideri

Lille hocası Christopte Galtier, 2-0 kazandıkları maçta takımının ortaya koyduğu performanstan dolayı mutluydu. Galtier, Burak Yılmaz'ı ceza sınırında olduğu için 71'de oyundan aldığını belirtirken, "Burak, takımımız ve hücumumuz için gerçek bir artı. Burak sahanın ve haftanın lideri" açıklamasını yaptı.