Lille - Troyes maç sonucu: 2-1

Fransa Ligue 1'in 17. hafta mücadelesinde Lille sahasında Troyes'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maça Troyes hızlı başladı ve 6. dakikada Dingome'nin golüyle skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı Troyes'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarının 48. dakikasında Jonathan David, maça dengeyi getiren golü ağlara gönderdi. 85. dakikada Giraudon'un kendi kalesine attığı gol ile Lille maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Mücadelede Lille forması giyen Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika süre alırken, Yusuf Yazıcı ise oyuna 69. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 24'e çıkartırken, Troyes ise 16 puanda kaldı.



