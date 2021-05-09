Lille Teknik Direktörü Galtier için Napoli iddiası

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'in sezon sonu takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Fransız basınında yer alan habere göre 55 yaşındaki teknik adam sezon sonu İtalyan ekibi Napoli'ye imza atabilir. Nitekim mavi beyazlıların sezon sonunda teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollarını ayırması bekleniyor. Avrupa Kulüplerinin dikkatini çeken Galtier'in adı Fransız kulübü Nice ile de anılmıştı.

Şampiyonluğun en güçlü adayı

Bu sezon Christophe Galtier yönetiminde 36 maçta 23 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 79 puan toplayan Lille bitime 2 maç kala ligde lider konumda bulunuyor.