Lille-Strasbourg maç sonucu: 2-0

Fransa Ligue 1'in 7. hafta mücadelesinde Yusfu Yazıcı ve Zeki Çelik'in formalarını giydikleri Lille sahasında Strasbourg'u 2-0'lık skorla yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

25 Eylül 2019, Çarşamba 22:06
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Lille-Strasbourg maç sonucu: 2-0

Fransa Ligue 1'in 7. hafta mücadelesinde Lille, Pierre-Mauroy Stadyumu'nda Strasbourg'u ağırladı. Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı maça ilk 11'de başladılar.

Ev sahibi Lille, Strasbourg'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Lille'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Osimhen ve 64. dakikada Remy attı.

Yusuf Yazıcı 81 dakikada sahada kalırken yerini Soumare'ye bıraktı. Zeki Çelik ise 90 dakika boyunca forma giydi.

Alınan bu sonuçla Lille puanını 13'e yükseltti. Strasbourg ise 6 puanda kaldı.

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