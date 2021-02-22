Pierre Ferret'in şaheserleri arasında yer alan Lille stadı görkemi ve çok amaçlı kullanışı ile dikkat çekmektedir. 2012 de yapımı biten ve halka açılan stadyum hem futbol hem de basketbol severlere ev sahipliği yapıyor.

Lille Stadı'nın adı nedir?

Fransa'nın Villeneuve d'Ascq kenti yakınlarında bulunan Grand Stade Lille Métropole ya da Pierre Mauroy Stadyumu olarak bilinir. Stat çoğunlukla futbol maçları için kullanılmaktadır. Ancak Lille OSG'nin maçlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Yaklaşık 50.000 kişilik kapasiteye sahip olan stada 18 Mart 2006 yılında ön onay verilmiş olup Ağustos 2012 de tamamlanmıştır.

Lille Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Fransa'nın köklü kulüpleri arasında yer alan Lille, son zamanların en çok dikkat çeken stadyumunu sporseverlere sundu. Öyle bir stadyum yaptı ki yaklaşık bu stat 324 Milyon Euro'ya mal oldu. Grand Stade Lille Metropole stadı 50 bin 186 seyirci kapasiteye sahiptir. Ancak elbette bu stadyumun özelliği bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda bu stat istenildiği zaman hemen 7 bin kişilik basketbol salonu haline gelebiliyor. Bunun için öncelikle futbol sahasının çimleri özel bir mekanizma ile yarı sahadan katlanıyor ve ortaya devasa basketbol sahası çıkıyor.

Lille maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Fransa'da Villeneuve d'Ascq şehrinde yer alan Lille-Metropole stadı çok amaçlı kullanımı olan ve yüksek kapasiteli bir stadyumdur. Günümüzde genel olarak özellikle futbol maçları için kullanılmaktadır ve Lille OSC takımına da ev sahipliği yapmaktadır. Lille OSC'nin asıl stadı olan Stade Borne de l'Espoir yapım aşamasında olduğu için inşaatı bitene kadar ev sahipliği yapmaktadır.

Daha önce kulüp, maçlarını Stade Grimonprez Jooris'de oynuyordu. Stadın Mimarı ise Roger Taillibert'dir.