Lille şampiyonluğa 1 galibiyet uzakta

Fransa Ligi Ligue 1'de 'Bizim Çocuklar'ın takımı Lille, bitime 1 hafta kala sahasında Saint-Etienne ile golsüz berabere kaldı. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de oynadığı Burak Yılmaz önderliğindeki Lille, önemli bir avantajı kaybetti. Reims'i sahasında 4-0'la geçerek hata yapmayan PSG ise 79 puana ulaşarak puan farkını 1'e indirdi. Artık tüm gözler gelecek hafta sonu oynanacak final maçlarına çevrildi. 'Kral' Burak'ın bu sezon harikalar yarattığı Lille'in kendi hesabını kendisi kesmesi için 23 Mayıs'ta Angers'i (d) yenmesi gerekiyor.

Genel averaja bakılıyor

44 puanla 12. sıradaki Angers, ilk yarıdaki maçta 'Bizim Çocuklar'ın takımını 2-1 yenmişti. Diğer taraftan aynı gün Paris devi de 41 puanla 16. sırada yer alan ve evinde daha önce 3-0 mağlup ettiği küme düşmeme mücadelesi veren Brest'le (d) karşılaşacak. Eğer iki takım ya da Monaco'yu da dahil edersek 3 takım sezonu aynı puanda (80) tamamlarsa, genel averajı +16 olan PSG, mutlu sona ulaşacak.