Lille-Salzburg maç sonucu: 1-0

Lille, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Pierre-Mauroy Stadyum'unda Salzburg'u konuk etti.

Fransız ekibi, turnuva tarihinde çıktığı 43 karşılaşmada ilk kez üst üste iki galibiyetini alırken, Lille'e 3 puanı getiren golü 30. dakikada Jonathan David kaydetti.

Lille bu galibiyetle puanını 8'e yükseltti. Salzburg ise 7 puanda kaldı.

Milli oyuncularımızdan Burak Yılmaz 70 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik mücadelede 90 dakika süre aldı. Bir diğer milli yıldızımız Yusuf Yazıcı oyuna 84. dakikada dahil oldu.

Lille haftaya Wolfsburg'a konuk olacak, Salzburg ise sahasında Sevilla ile karşılaşacak.